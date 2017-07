Ouverture des neuf nouvelles plages

Par DDK | Il ya 34 minutes | 83 lecture(s)

«L’autorisation officielle de notre plage à la baignade, cet été, est le signe indubitable que notre contrée est totalement sécurisée». Cette phrase revient constamment, à présent, dans les discussions des habitants de Legata. Les jeunes de ce village ne peuvent que s'en féliciter, puisqu’ils éviteront, désormais de se déplacer vers d'autres stations balnéaires lointaines. La cadence de l'aménagement de leur site s’accélère: construction de sanitaires, de douches et réservation d'espaces pour des sandwicheries et autres kiosques, en sus de l'éclairage du rivage. «Ce sera une nette transformation de ce coin, qui semblait perdu dans le prolongement de la forêt du Sahel de Zemmouri», dit-on avec fierté. La circonscription concernée peut tangiblement en tirer profit, en sachant engager des promoteurs qualifiés, pour refleurir encore ce rivage, pas seulement en période estivale. A noter que d'autres travaux de réaménagement sont en cours au niveau de deux nouveaux sites balnéaires, l'un à Afir N’Aït Selghem et l'autre à Delly. Les services de la wilaya insistent sur la dotation de ces nouvelles plages autorisées en salles d’eau, en douches et en fontaines. Le même plan est mis en application au niveau des communes de Boudouaou El Bahri et Cap Djinet. Ce dernier village côtier, similaire à celui de Zemmouri El Bahri et comprenant pas moins de cinq anciennes baies féeriques, accueille, déjà, des centaines d'estivants quotidiennement. L'on escompte l'augmentation du nombre de vacanciers, durant ces trois prochains mois, dans cette wilaya, comme dans tant d'autres où les dossiers de location d'espaces de plages ou de parking sont encore à l’étude au niveau d'une commission spéciale de wilaya. A souligner que la direction locale du tourisme prévoit l'organisation de deux sessions de formation d'agents d’accueil de visiteurs de structures hôtelières, pour l'amélioration des prestations de services. Son objectif principal est de promouvoir l'investissement touristique, parallèlement à son souci d’augmenter, chaque année, le nombre d’estivants.

Salim Haddou.