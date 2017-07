La 2e édition s’ouvre aujourd’hui

Par DDK | Il ya 33 minutes | 52 lecture(s)

La deuxième édition du Salon de l’artisanat des wilayas du Centre et du Sud s’ouvre, aujourd’hui, à l’école Ibn Rochd, sise sur le boulevard de la Liberté à El-Khemis, à Béjaïa et s’étalera jusqu’au dimanche 9 juillet. Cette manifestation culturelle et commerciale, précise M. Tibani Mohamed, directeur de la chambre de l’artisanat et des métiers de Béjaïa, «a été organisée sous le haut patronage du ministère du Tourisme et de l’Artisanat et du wali de Béjaïa, en collaboration avec la direction du tourisme de la wilaya de Béjaïa». Elle regroupe une trentaine d’exposants venus principalement des wilayas de Tamanrasset, Laghouat, Djelfa, Ghardaïa, Sétif, Bordj Bou-Arreridj, Tizi-Ouzou, Boumerdès et Bouira. Les produits exposés à la vente concernent, comme d’habitude, la poterie, le tissage, la dinanderie, la vannerie, la robe kabyle et divers produits de décoration. Les buts de cette exposition-vente, souligne le directeur de la chambre de l’artisanat et des métiers, «est d’abord de créer une grande animation au centre-ville durant la saison estivale et de permettre aux nombreux hôtes de la capitale des Hammadites d’avoir un large choix de produits artisanaux à emporter chez eux en souvenir de leur visite à la ville de Yemma Gouraya». Il ajoute que les vacances à Béjaïa ce n’est pas seulement se baigner et se prélasser les plages de Tichy ou de Boulimat mais c’est aussi et surtout la visite de ses nombreux sites féeriques, comme le cap Carbon et les Aiguades, ses nombreux monuments et vestiges historiques et l’achat de bibelots et autres objets utiles qui rappelleront à tout instant les moments agréables vécus à Béjaïa. L’autre but de l’exposition-vente, continue notre interlocuteur, «est aussi de créer un espace commercial pour les artisans qui auront, ainsi, l’occasion d’écouler leurs produits. Cet espace permettra sans doute aussi aux artisans des différentes wilayas d’échanger leurs idées et leurs expériences sur les méthodes de fabrication et de décoration de leurs produits et de travailler davantage selon les normes de la labellisation des produits de l’artisanat». À noter également qu’une autre exposition-vente du même genre est organisée, du 1er juillet au 15 septembre, à la Brise de mer de Béjaïa. Elle comprend plusieurs sessions d’une vingtaine d’exposants chacune. Par ailleurs, sur la côte-Est, au centre de l’artisanat d’Aokas exactement, se tiendront également, durant cette saison estivale, deux autres expositions des produits de l’artisanat. La première ouvrira ses portes du 10 au 31 juillet et la seconde accueillera ses visiteurs du 1er au 20 août.

B Mouhoub.