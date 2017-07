Nacéra retrouvée saine et sauve à Bouira

Par DDK | Il ya 33 minutes | 62 lecture(s)

Après plus de deux mois de recherches, Kerrouche Nacéra, la jeune fille de 32 ans habitant dans la commune d’Ath-Mansour, à l’extrême Est de la wilaya de Bouira, a été retrouvée hier vers 13h au niveau de la gare routière de la ville de Bouira. Selon une source sécuritaire, la jeune fille portée disparue depuis le 18 mai dernier, a été repérée à l’intérieur de la gare routière par des voisins, qui ont vite contacté sa famille et les services de sécurité. Elle a été tout de suite transférée à l’hôpital de Bouira et puis vers sa maison. Selon la même source, la jeune fille était seule au moment de sa découverte et ne semblait souffrir d’aucun supplice physique apparent. Pour la famille de cette dernière, c’est le soulagement et la fin d’un calvaire. Pour les enquêteurs de la gendarmerie nationale, il s’agit d’élucider cette affaire que l’on avait assimilée à un enlèvement. Selon notre source, l’enquête se poursuit toujours. Pour rappel, la jeune fille de 32 ans n’a pas donné signe de vie depuis le jeudi 18 mai. Souffrant de troubles psychologiques, elle a quitté sa maison familiale vers 8h du matin, sans avoir pris son téléphone portable. Une importante campagne de recherche a été déclenchée par sa famille et les citoyens de cette commune dans l’espoir de la retrouver.

O. K.