Retrait des convocations dès demain

L’opération de retrait des convocations pour les candidats concernés par la session spéciale de l’examen du Baccalauréat débutera demain et s’étalera jusqu’au 18 du mois en cours.

C’est ce qu’a fait savoir l’Office national des examens et concours (ONEC), par le bais d’un communiqué rendu public hier. L’Onec a tenu à souligner que cette session, qui aura lieu du 13 au 18 juillet, concerne «seulement les candidats retardataires et les absents durant la session précédente». La même source a, également, précisé que le calendrier des épreuves sera indiqué dans les convocations. «On appelle les candidats à se rapprocher de leurs directions de l’éducation pour avoir plus d’information», lit-on dans le même document. À retenir que le ministère de l’Éducation nationale a fait état de 104 036 candidats concernés par cette session (10 082 scolarisés et 93 954 candidats libres), répartis sur 299 centres d’examens au niveau national. Par ailleurs, l’Association nationale des parents d’élèves appelle le département de Nouria Benghabrit à annoncer les résultats des deux sessions de l’examen du Baccalauréat en une seule journée. «Pour éviter que les candidats recalés de la première session demandent de participer à la session spéciale, il faut que les résultats des deux sessions soient connus durant la même journée», a affirmé, hier, Khaled Ahmed, président de ladite association. Il est utile de souligner que certaines organisations syndicales appellent, déjà, à la généralisation de la session spéciale de l’examen du baccalauréat pour qu’elle touche, également, les candidats recalés, à l’instar de l’Union nationale des personnels de l’éducation et la formation. En revanche, d’autres syndicats du secteur ont exprimé leur refus catégorique quant à l’organisation de cette session, notamment la fédération de l’éducation affiliée au Syndicat national autonome des personnels de l’administration publique (SNAPAP). «Pourquoi exiger une deuxième session ? Le Bac est un examen scolaire national qui nécessite une rigueur dans son organisation», a martelé, Nabil Ferguenis, chargé de communication dudit syndicat. Et d’ajouter : «En tant que syndicat SNAPAP, nous ne pouvons pas suivre le déroulement de la session exceptionnelle. Nous ne préparons pas le Bac».

Samira Saïdj