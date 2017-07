1 067 jeunes agriculteurs formés depuis 2013

Par DDK | Il ya 57 minutes | 107 lecture(s)

Pas moins de 1 067 jeunes agriculteurs ont bénéficié d’une formation appropriée dans le cadre de la convention-cadre, signée entre le ministère de l’Agriculture et du développement durable et celui de la Formation et de l’enseignement professionnels, depuis 2013.

C’est ce qu’a indiqué M. Achat, responsable de la formation à la direction des services agricoles de Béjaïa. Au total, «huit sessions de formation de trois mois chacune ont été assurées au profit de jeunes agriculteurs de la wilaya depuis 2013», a souligné notre interlocuteur. Parmi les filières de formation disponibles au niveau des centres de formation professionnelle et d’apprentissage de Béjaïa, il y a lieu de citer l’élevage bovin, l’apiculture, l’aviculture, taille et griffage et la cuniculture. L’un des objectifs tracés par le gouvernement à travers cette convention-cadre est «la dynamisation du secteur de l’agriculture à travers le développement des activités et des métiers qui lui sont rattachés par l’organisation des sessions de formation par apprentissage au profit des jeunes agriculteurs et jeunes ruraux, en faisant participer les établissements et les formateurs des deux ministères impliqués dans ce partenariat». Pour la session de formation mars-mai 2017, la DSA de Béjaïa a enregistré un nombre de 119 jeunes inscrits à travers les différents CFPA de la région ayant inséré dans leur programme des formations sur des activités agricoles. «Quelque 55 apprenants ont choisi de se former dans le griffage et la taille, alors que 23 autres ont préféré s’initier à la cuniculture», a indiqué M. Achat. Par ailleurs et parallèlement à ces sessions de formation, la DSA de Béjaïa a beaucoup investi dans la vulgarisation et la sensibilisation auprès des exploitants agricoles dans le but d’encourager les agriculteurs à «adopter un itinéraire technique moderne pour augmenter les rendements et améliorer la qualité de la production», a affirmé notre source. Depuis le début de l’année en cours, la DSA, informe-t-on, a organisé, au profit de 12 400 individus touchés, plus de 2 400 séances de vulgarisation, de journées d’information, des portes-ouvertes et des visites sur le terrain par des agronomes et des ingénieurs du secteur. «Nous organisons des conférences, des manifestations, des ateliers de formation, des portes-ouvertes, des caravanes et foires agricoles pour montrer à la population les potentialités agricoles dont recèle notre wilaya et inciter les gens à travailler la terre pour garantir la sécurité alimentaire», a expliqué M. Achat.

Boualem Slimani