Les travailleurs de Cevital dans la rue

Appuyés par des syndicats, des associations, des partis politiques et par le comité citoyen de soutien aux travailleurs de Cevital et aux investissements économiques de la wilaya de Béjaïa, les travailleurs de Cevital de Béjaïa auxquels se sont joints des travailleurs des autres unités du groupe venus notamment d’El-Kseur, ont organisé, hier, une marche depuis l’ex-Bougie plage où est implantée l’usine Cevital jusqu'au siège de la wilaya où ils ont tenu un rassemblement de protestation. Tout au long du parcours, long de près de 8 kms, les manifestants, qui portaient à bouts de bras des pancartes où on pouvait lire «Libérez les investissements bloqués», «Développement de l’économie de Béjaïa, droit légitime», ou encore «Libérez notre usine de trituration des graines oléagineuses», scandaient à gorges déployées des slogans hostiles au directeur du port de Béjaïa qui est à leurs yeux le principal responsable des blocages que connait Cevital. Dans une affiche placardée la veille de la marche sur les places de la ville, il est mis en relief que leur marche avait pour but de dire «non au blocage de l’investissement dans notre wilaya, non à l’étouffement économique de Béjaïa et non à la mort programmée de nos entreprises». Les manifestants exigent également «l’accostage des bateaux, le déchargement des équipements au port de Béjaïa pour la réalisation de l’usine de trituration de graines oléagineuses de Cevital», entre autres revendications. Une fois la procession arrivée devant le portail d’entrée du siège de la wilaya, les animateurs de la marche ont procédé à la lecture d’une lettre ouverte destinée au Premier ministre, à qui ils demandent notamment une intervention pour débloquer le lancement d’une usine de trituration de graines oléagineuses au niveau du complexe de Béjaïa. Cette usine permettra, haranguent les différents intervenants, la création de milliers d’emplois directs et indirects dont bénéficieront les enfants de Béjaïa. Tour à tour, les orateurs, après avoir dit toutes leurs «amabilités» au directeur du port, reviennent sur la nécessité de débloquer les investissements dans la wilaya de Béjaïa pour lui permettre de se hisser au niveau des autres wilayas. À un moment donné, lorsque le wali a, selon l’orateur, refusé de recevoir la copie de la lettre destinée au Premier ministre, le ton est monté d’un cran. Puis peu à peu et grâce aux appels au calme de l'animateur, la foule s’est rassérénée et s’est, à la fin des interventions, séparée dans le calme.

B Mouhoub.