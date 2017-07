Descente policière chez le raqui

Par DDK | Il ya 56 minutes | 114 lecture(s)

Une dizaine de familles, venues d’un peu partout pour une roquia chez un cheikh de la localité, dont la notoriété a gagné non seulement le territoire national mais également l’étranger, notamment chez les algériens établis en France, n’oublieront pas de sitôt la journée d’hier. En effet, aux environs de dix heures, alors que certaines personnes étaient avec ce raqui et que d’autres attendaient patiemment leur tour, des éléments de la sûreté de la daïra d’Azazga, accompagnés de deux officiers, firent irruption à l’intérieur du domicile dudit raqui, ordonnant à tout un chacun de leur remettre, sur le champ, une pièce d’identité. Cette action a suscité une grande peur chez les femmes bien qu’accompagnées de leurs maris et enfants. Après avoir recueilli toutes les pièces d’identité, les éléments de police ont invité tout le monde à rejoindre le siège de la sûreté de daïra, où ont été relevés d’autres renseignements sur leur identité, tout en leur demandant de se présenter, à nouveau, la semaine prochaine, au dit siège.

A. B.