Un réseau de six faux-monnayeurs démantelé

Par DDK | Il ya 56 minutes | 77 lecture(s)

Les éléments de la police judiciaire locale viennent de mettre fin aux agissements d'une bande de malfaiteurs, spécialisée dans le trafic de faux billets de banque. Cette importante opération policière a été enclenchée, récemment, sur renseignements précis, au niveau du marché hebdomadaire de Boudouaou, où un repris de justice de 19 ans fut interpellé. Ce suspect, répondant aux initiales A. A., était en possession de 11 billets de banque de 2000 DA falsifiés et 14 000 DA représentant, selon ses aveux, les revenus de ses transactions. Selon le communiqué de la sûreté de wilaya, cet adolescent a aussitôt dénoncé son principal fournisseur en faux billets de banque. Il s'agit du dénommé S. M., âgé de 31 ans, originaire d'Ouled Moussa, lequel sera rapidement arrêté. Très vite, aussi, l'un des complices de ce dernier, L. R., 32 ans, sera appréhendé en possession d'un faux billet de 50 euros. La poursuite des investigations aura permis aux limiers de la police de mettre la main sur le cerveau de cette bande, B. A., âgé d'une quarantaine d'année et de deux de ces acolytes. Originaire d'El Remchi, à Tlemcen, le chef de file de ce réseau avait en sa possession de nombreux billets de banque falsifiés de 1 000 DA et une autre somme de 150 023 DA de faux billets de 2 000 DA. Présentés hier devant le magistrat instructeur près le tribunal de Boudouaou, deux inculpés ont été mis sous mandat de dépôt, deux autres placés sous contrôle judiciaire, alors que les autres mis en cause sont concernés par la citation directe le jour du jugement de cette affaire.

Salim Haddou