Hasbellaoui décidé à assainir le climat

Le ministère de la Santé, de la Population et de la Réforme hospitalière vient de reprendre attache avec le syndicat national des praticiens de la santé publique (SNPSP).

En effet, une réunion de travail dans le cadre de la commission mixte s’est tenue récemment entre les représentants du SNPSP et les représentants du MSPRH, au siège du ministère, où ce syndicat a réitéré son attachement à sa plate-forme de revendications. Lors de cette rencontre, le conseillé du ministre a émis le souhait de voir reprendre le dialogue entre le MSPRH et le SNPSP sur «une base de confiance, de transparence et de respect mutuel». Pour sa part, le SG du SNPSP a réaffirmé la position du SNPSP qui s’est toujours inscrite dans le dialogue constructif. Néanmoins, il a dénoncé la rupture unilatérale du dialogue du côté du MSPRH (la dernière réunion remonte au 31 octobre 2016) et le retard dans la prise en charge des différents dossiers du SNPSP. Après la tenue de plusieurs mouvements de protestation qui sont restés sans suite, le SNPSP ne compte pas revenir à la charge de sitôt. Ce syndicat convoquera son conseil national ordinaire en octobre prochain, pour évaluer la situation des lieux et prendre les décisions qui s’imposent. Pour ce qui est du premier point relatif au statut et régime indemnitaire, les représentants du MSPRH affirment que la tutelle n’a toujours pas reçu d’instruction pour ouvrir ce dossier. Le point relatif à la conservation de l’ancienneté dans le grade de principal, la tutelle leur a signifié que la réponse de la DGFP est négative. Sur ce dernier point, le SNPSP a demandé à la tutelle de relancer le dossier auprès de la DGFP puisque cette dernière n’a pas saisi le fond de sa revendication. Pour ce qui est, en outre, de la classification des nouveaux diplômés (docteur en médecine dentaire et docteur en pharmacie), la tutelle leur a fait savoir que des propositions ont été faites par la DGFP. Pour ce qui est du volet de la formation des chirurgiens dentistes et pharmaciens (ancien régime), les membres du SNPSP demandent la réactivation de la commission ad-hoc dans les plus brefs délais et de recevoir toutes les informations et précisions suites aux différentes réunions qui ont regroupé le MSPRH et le MERS. En outre, la tutelle a affirmé que le dossier sur le droit à l’indemnisation financière des praticiens médicaux «réquisitionnés» pour les examens de fin d’année scolaire et les échéances électorales, évolue dans le bon sens et sera bientôt finalisé entre les différents secteurs. D’autres points sur l’insécurité dans les établissements de santé et les entraves à l’exercice du droit syndical ont été également abordés. S’agissant, par ailleurs, de la demande d’audience avec monsieur le ministre, le conseillé de monsieur le ministre a annoncé que le principe de l’audience est acquis et sa programmation se fera en temps opportun, au même titre que les autres partenaires sociaux.

L.O.Challal