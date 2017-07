Ce sera à partir du 1er août

Par DDK | Il ya 9 minutes | 1 lecture(s)

«La période des inscriptions pour les nouveaux bacheliers s'étalera du 1er au 5 août et concernera les préinscriptions, la confirmation des préinscriptions, puis le traitement électronique de toutes les demandes à partir du 6 août».

C’est ce qu’a fait savoir, hier, le directeur général de l'enseignement et de la formation au ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, Noureddine Ghouali, dans une déclaration à l’APS. M. Ghouali a précisé que les résultats des pré-affectations seront annoncés le 11 août soir. La période des inscriptions finales des nouveaux bacheliers a été fixée entre le 10 et 14 septembre, pour que la rentrée universitaire commence le 17 septembre, alors qu'elle débutera le 5 du même mois pour les anciens étudiants. Selon lui, le ministère a pris en considération quatre cas de figure. Le premier pourrait survenir si le bachelier obtient la spécialité choisie, il pourra, alors, entamer la procédure des inscriptions administratives prévue en septembre. Dans le cas où le bachelier n'obtient aucun de ses choix, il disposera d'une seconde chance pour être réorienté. Lorsque le bachelier choisit une spécialité qui exige une entrevue, comme cela se fait dans les écoles normales supérieures (ENS) et les écoles d'application, soit il réussit son entretient et son choix est confirmé, soit il bénéficie d'une seconde chance, pour soumettre une nouvelle demande d'orientation. Pour les bacheliers qui obtiennent leurs choix, mais dans une autre ville que celle choisie, ils disposeront d'une seconde chance, pour refaire leurs choix. Dans ce sillage, le même responsable a tenu à souligner que les entretiens relatifs aux cas spéciaux «seront effectués les 12 et 13 août, alors que l'étude de ces cas est fixée au 14 et 15 du même mois», ajoutant que les nouveaux bacheliers sauront leurs orientations le 16 août 2017. Par ailleurs, le recteur de l’université des sciences et de la technologie Houari Boumediene (USTHB), Mohamed Saïdi, a affirmé, lors d'une cérémonie de clôture de l’année universitaire 2016-2017, que les inscriptions des nouveaux bacheliers à cette l’université débuteront le 5 septembre prochain et les cours le 12 du même mois.

S. S.