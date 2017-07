1 795 candidats attendus

Par DDK | Il ya 9 minutes | 1 lecture(s)

Pas moins de 1 795 candidats, toutes filières confondues, sont attendus à Boumerdès aux épreuves de la deuxième session du Bac, qui aura lieu du 13 au 18 juillet. Ainsi, cinq établissements sont réquisitionnés pour l’occasion. Il s’agit des centres Klalcha et Kendil Ahmed à Khemis El Khechna et Boudouaou, Khoudi Said et Bouiri Rabah à Bordj Ménaïel et aux Issers, et du CEM Rahil Rabah situé à l'ex-Rocher Noir. Et suite à l'instruction du ministère de l’Éducation nationale, la direction de l'éducation se Boumerdès a commencé à désigner le personnel qui encadrera les épreuves de cet examen. ''Les enseignants, adjoints de l'éducation et autres employés du secteur, quel que soit leur grade, sont tenus d'accomplir une telle mission'', insistera une source proche de l'instance administrative susmentionnée.

Salim Haddou