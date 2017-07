Émeutes autour de l'adjudication des parkings des plages

Par DDK | Il ya 9 minutes | 1 lecture(s)

La séance d'adjudication des parkings de deux plages de la ville côtière d'Azeffoun, située à une cinquantaine de kilomètres au Nord-est du Tizi-Ouzou, a été reportée à une date ultérieure, suite au déclenchement d'émeutes autour de la salle des fêtes de la ville, lieu où s'est tenue ladite séance. En effet, l'APC d’Azeffoun a procédé, lundi matin, à l'adjudication de deux plages, à savoir Caroubier et Petit Paradis, au plus offrant, afin de renflouer les caisses de la mairie et comme le stipule le code communal. C'est lors du déroulement de cette opération, qui a vu un soumissionnaire mettre sur la table la coquette somme de 3,2 millions de dinars, que la situation a dégénéré. Un groupe de jeunes, issus de la localité, qui se disaient lésés dans leurs droits vu que ça fait des années qu'ils gèrent lesdits parkings, n'ont pas attendu longtemps pour afficher leur colère et chahuter la séance, avant que des jets de pierres et autres projectiles ne commencent à pleuvoir sur l'enceinte de la salle des fêtes. Ce qui a conduit au report de la séance et l'intervention des forces de l'ordre, qui n'ont pas hésité à utiliser des bombes lacrymogène, afin de rétablir le calme et disperser la foule. Dans l'après-midi, les forces antiémeutes étaient encore aux alentours du siège de l'APC, pour vraisemblablement éviter la reprise des émeutes.

