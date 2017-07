L’accès au nouveau site bloqué

Par DDK | Il ya 22 minutes | 1 lecture(s)

L’accès au nouveau site, choisi par la commission ad-hoc dépêchée par le wali de Béjaïa, M. Mohamed Hattab, lundi dernier, pour y délocaliser la décharge publique communale d’Amizour, suite à la fermeture définitive de celle-ci, a été bloqué par un particulier. Il s’agit de l’exploitant d’une sablière située à proximité. Ce dernier a tout bonnement empêché le passage des camions d’ordures de la municipalité à cette nouvelle décharge, apprend-on auprès du P/APC lui-même. Pourtant, le choix de ce terrain, situé dans le lieu-dit Tala El fayta, loin des habitations, fut le résultat d’une longue prospection de ladite commission composée de représentants de plusieurs secteurs concernés, dont l’environnement, l’agriculture, l’hydraulique, l’urbanisme, la santé, les domaines et le foncier, en plus des autorités locales d’Amizour. Il est donc légitime de s’interroger quant au bien fondé de cette opposition. Monsieur Bouzidi, maire de la localité, a qualifié la réaction de l’exploitant d’«abusive», puisque, expliquera-t-il, «celui-ci a bénéficié d’une parcelle de terrain d’un peu plus d'un hectare et que la partie choisie pour le dépôt d’ordures se trouve loin de la sablière». Le choix a fait l’objet d’un PV de réunion de tous les membres de la commission de wilaya présidée par le chef de daïra de la circonscription d’Amizour. Pour le moment, et à en croire le premier responsable de la commune, le wali en personne a été saisi par écrit quant à cette opposition et l’on s’attend d’ailleurs à des mesures. Le maire a néanmoins tenu à assurer les citoyens : «Cette situation ne durera pas longtemps, car le blocage est illégal», dira-t-il. Il ajoutera que «la loi sera appliquée dans sa globalité». Rappelons que des mouvements de protestation ont été menés par des citoyens riverains de l’ancienne décharge publique. Ils dénonçaient des émanations de gaz et des fumées asphyxiantes. La décision de sa fermeture immédiate et définitive a alors été prise, ainsi que le choix d’un terrain pour sa délocalisation. Il est à préciser également que ledit nouveau site de stockage des ordures n’est prévu que pour une durée d’une année, en attendant l’achèvement du projet du plan de wilaya pour la collecte, l’acheminement et l’entassement des ordures ménagères, en étude depuis deux ans. Un projet qui connait une certaine lenteur et qui devrait, vu les nouveaux rebondissements, voir la cadence de ses travaux s’accélérer. C’est ce que la population d’Amizour, et de toute la wilaya, appelle de ses vœux.

Nadir Touati