Plus de 1000 hectares dévastés depuis le 1er juin

La direction générale des forêts (DGF) a fait état d’une superficie de plus 1 000 hectares qui a été touchée par les feux au niveau national, depuis le 1er juin de l’année en cours. «Durant la période allant du 1er juin au 5 juillet 2017, il a été enregistré 231 foyers ayant parcouru une superficie totale de 1 079 ha, se répartissant entre 426 ha de maquis, 394 ha de broussailles et 259 ha de forêts, soit une moyenne de six foyers par jour et une superficie de cinq ha par foyer», lit-on dans le communiqué rendu public, jeudi, par la DGF. Ce dernier a fait savoir que, sur la semaine allant du 29 juin au 5 juillet 2017, 125 foyers d’incendie ont été enregistrés, «ayant parcouru une superficie totale de 653 ha, soit 344 ha de maquis, 177 ha de broussailles et 132 ha de forêts, soit une moyenne de 18 foyers par jour et une superficie de cinq ha par foyer». Pour ce qui est des wilayas les plus touchées par ces drames, la même source a fait état de 10 wilayas. Il s’agit de Sétif avec (324 ha, trois foyers), Béjaïa (144 ha, huit foyers), Skikda (99 ha,13 foyers), Médéa (71 ha et huit foyers), Tizi-Ouzou (55 ha, 25 foyers), Mostaganem (53 ha, 15 foyers), Aïn Defla (43 ha, 11 foyers), Batna (40 ha, quatre foyers), Sidi Bel Abbès (32 ha, 10 foyers), Mila (30 ha). A retenir que sur la même période de l'année 2016, il avait été enregistré 155 foyers ayant parcouru une superficie totale de 2 244 ha, dont 676 ha en forêts. Par ailleurs, dans le cadre de la dynamisation des mesures de protection de plus de 5 000 ha de superficie forestière contre les feux à Alger, un plan de prévention des feux de forêts a été mis en place au mois de juin passé. Ce plan prévoit la mobilisation de tous les moyens humains et matériels de prévention et de lutte contre les feux de forêts, «et ce en coordination entre les secteurs des forêts, la protection civile et autres services de wilayas», avait souligné le responsable de la protection des richesses végétales et animales à la conservation des forêts de la wilaya d'Alger, Kamel Laaras, dans une déclaration à l'APS.

Samira Saïdj