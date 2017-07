Plus de 800 foyers raccordés au gaz

Par DDK | Il ya 22 minutes | 1 lecture(s)

Plus de 800 foyers ont été raccordés au gaz naturel dans la wilaya de Bouira à l’occasion de la célébration de la Fête de l’indépendance. Il s’agit, selon les services de la SDC Bouira, de 400 foyers dans la commune de Boukram, daïra de Lakhdaria, 140 foyers dans la localité d’Ouadia, commune de Bouira et de 291 foyers à Assif Lakhmis, commune d’Ath Rached. La SDC indique que ces opérations s’inscrivent dans le cadre de la deuxième tranche du programme quinquennal de 2010/2014. Selon la même source, ces projets ont coûté au budget de l’État une enveloppe de 451 millions de dinars. Les travaux de ces projets ont porté sur la réalisation de 43 km de conduite de distribution à Boukram, 12.8 km à Ouadia et 18 km à Assif Lakhmis. Au sujet du raccordement au gaz naturel dans la wilaya, le wali de Bouira a indiqué, dimanche dernier en marge de la cérémonie de mise en service du gaz dans la commune de Boukram, que «d’ici la fin de l’année en cours, le taux sera de 85% ». Toujours selon le même responsable, «l’objectif, c’est d’arriver à la couverture de la totalité des foyers de la wilaya».

D. M.