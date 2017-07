25 hectares ravagés en deux jours

Par DDK | Il ya 21 minutes | 1 lecture(s)

Il ne se passe pas une semaine sans que des feux de forêts soient signalés aux quatre coins de la wilaya de Béjaïa, principalement dans les maquis et les forêts des communes de l’intérieur.

Durant les journées du 5 et 6 juillet derniers, la Protection civile de Béjaïa a enregistré pas moins de 24 départs d’incendie à travers la wilaya. En 48 heures seulement, ces feux ont ravagé une superficie de 25 hectares, entre végétation forestière, broussaille, maquis et arbres. Les habitants de la wilaya ont vécu, quant à eux, deux jours de chaleur caniculaire, qui vient s’ajouter à un taux d’humidité très élevé. «Avec cette chaleur et humidité, il est vraiment difficile de travailler et de s’acquitter de ses tâches domestiques. C’est éreintant !», se plaint une femme au foyer. Parmi les 24 incendies enregistrés, cinq sont particulièrement importants. Ils ont été signalés au niveau des communes d’El Kseur, Béni Maouche, Seddouk, Dhibane et Sidi Ayad, a indiqué la cellule de communication de la Protection civile de Béjaïa, dont les unités ont réussi à maîtriser et éteindre la totalité de ces feux. Pour rappel, en fin du mois de juin dernier, les mêmes services ont dénombré plus de 23 départs d’incendie, à travers les communes de la wilaya, lesquels ont dévasté des dizaines d’hectares de végétation. Le plus grave a été enregistré au village Oughras, surplombant la municipalité de Tala Hamza, sise à la périphérie de la ville de Béjaïa. Une quarantaine d’hectares représentant de la broussaille, de la végétation forestière, des maquis et des arbres fruitiers, a été ravagée par cet incendie, a-t-on souligné. À noter que la Protection civile de Béjaïa a lancé, depuis le mois de mai dernier, une campagne de sensibilisation sur les dangers liés aux feux de forêts. «Cette campagne vise à sensibiliser, à travers une caravane qui sillonnera diverses localités, les citoyens sur l’importance de la préservation du patrimoine forestier, vu les pertes déjà enregistrées à plusieurs reprises dans les divers massifs forestiers de Béjaïa. Elle se déroulera en présence de quelques-uns de nos partenaires, entre autres, l’association écologique Nemla, la conservation des forêts, le PNG, la direction des transport, la Sûreté et la Gendarmerie nationales», a-t-on précisé. Comme à chaque été, la protection civile de Béjaïa a procédé à l’installation d’une colonne mobile, pour la lutte contre les feux de forêts. «C’est un renfort spécial en moyens humains et matériels, pour lutter contre les feux de forêts, qui se compose, en plus des éléments de Béjaïa, de ceux d’autres wilayas», a-t-on encore expliqué.

Boualem S.