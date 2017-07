Un adolescent de 14 ans meurt noyé

Par DDK | Il ya 16 minutes | 1 lecture(s)

Un drame est venu endeuiller la localité d’El-Adjiba, hier en milieu de journée, après qu’un jeune, au nom de Mani Slimane, âgé d’à peine 14 ans, s’est noyé dans un point d’eau situé dans un oued. C’est au lieudit Tabassalt, non loin de Tiqesraî, que l’adolescent avait l’habitude, lui et ses amis, de se baigner en ces journées caniculaires. Malgré l’intervention rapide des pompiers de Bechloul et d’El Adjiba, le jeune Slimane n’a pas pu être réanimé et c’est un corps sans vie qui a été évacué vers la morgue de l’hôpital de M’Chedallah. À souligner qu’il s’agit là du 7ème cas de noyade, enregistré à travers la wilaya de Bouira par les services de la Protection civile depuis le début de la saison estivale.

Hafidh B.