48 départs enregistrés vendredi à Tizi-Ouzou

Par DDK | Il ya 16 minutes | 1 lecture(s)

La Protection civile de Tizi-Ouzou a annoncé, hier, avoir enregistré 48 départs d'incendies, dont 10 importants à travers les communes de Béni Aissi, Timizart, Ifigha, Makouda, Tizi Rached, Larbaâ Nath Irathen, Frikat, Aït Toudert et Tizi-Gheniff. Plusieurs habitations ont été sauvées, ainsi que des centaines d'hectares de forêts et récoltes. Par ailleurs, il a été recensé 80 ha ravagés, entre broussailles, maquis et forêts. Tout comme près de 700 oliviers, 120 autres arbres fruitiers et 300 bottes de foin.

Arezki Houheche.