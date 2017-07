228 hectares décimés depuis le 1er juin à Béjaïa

Par DDK | Il ya 16 minutes | 1 lecture(s)

Durant la période allant du 1er juin jusqu’à hier, plus de 220 hectares du couvert végétal de la wilaya de Béjaïa ont été parcourus par les flammes. «Du 1er juin à aujourd’hui, (hier, ndlr) 228 hectares ont été ravagés par les feux, dont 173 hectares de broussailles, 20 hectares de maquis, 19 hectares d’arbres fruitiers entre oliviers et figuiers et 5 ruches réduites en cendres», a indiqué, au micro de la radio locale, Abane Lahlal, cadre à la conservation des forêts de Béjaïa. Dans la journée d’hier, les services de la conservation des forêts ont enregistré cinq foyers d’incendie dans des zones inaccessibles aux engins de la Protection civile. Ces feux se sont déclarés sur les monts de Kendira, Souk El-Tenine, Aokas, Boukhelifa et Béni Ksila. «Même manuellement, nos agents et ceux de la Protection civile ne pouvaient atteindre ces zones et éteindre ces feux», a reconnu le même cadre, déplorant le comportement de certaines personnes qui procèdent à des opérations de défrichement en ces temps de canicule. Des opérations qui seraient, selon lui, à l’origine de certains départs de feux. L’incinération des ordures ménagère serait également à l’origine de ses sinistres, comme ce fut le cas à Béni Ksila où le feu qui s’est déclaré aurait pris à partir de la décharge communale avant de se propager et réduire en cendres des dizaines d’hectares entre broussailles et maquis. En proie aux flammes, comme, du reste, chaque année, le couvert végétal de la wilaya de Béjaïa se réduit telle une peau de chagrin. Cela est dû, en partie, à l’insouciance de quelques personnes, apparemment peu soucieuses de sa préservation. Il est à rappeler que la wilaya de Béjaïa, selon la direction générale de la Protection civile, était la plus touchée au niveau national par les feux de forêts l’année dernière.

F. A. B.