Plus de 6 kg de cannabis saisis

Par DDK | Il ya 17 minutes | 1 lecture(s)

Les services de la sûreté de la wilaya de Tizi-Ouzou ont procédé, récemment, à l’interpellation d’un trafiquant de drogue et à la récupération de six kilogrammes et 415 grammes de cannabis traité. «Agissant sur information, les forces de police de la sûreté de daïra de Ouaguenoun, relevant de la sûreté de wilaya de Tizi-Ouzou, ont interpellé un trafiquant de drogue au centre-ville de la wilaya, qui était à bord d’un véhicule en possession de six kilogrammes et 415 grammes de cannabis traité», a fait savoir le communiqué rendu public, hier, par la cellule de communication de la direction générale de la sûreté nationale (DGSN), précisant que des mesures judiciaires ont été prises à l’encontre du mis en cause. «Cependant, la direction générale de la Sûreté Nationale multiplie ses efforts à travers les forces de police dans les 48 wilayas, pour lutter contre ces narcotrafiquants qui menacent la santé publique», a souligné le même document. Les mêmes services ont fait savoir, également, qu’une association de malfaiteurs composée de 20 éléments et spécialisée dans le trafic de stupéfiants et la contrebande, a été démantelée, le mois passé, dans ladite wilaya. Suite à cette opération, les services de la DGSN ont mis en exergue «la promotion de la culture de dénonciation des criminels qui ne cesse de prendre de l’ampleur dans la société», soulignant le rôle important des citoyens dans la préservation de la sécurité et la sérénité. Par ailleurs, dans le cadre de la lutte contre la criminalité, les forces de police de la sûreté de wilaya d’Alger ont mené des opérations de recherches dans plusieurs quartiers de la capitale. Ces opérations ont permis l’interpellation de 129 individus suspects impliqués dans divers délits, à savoir la détention de stupéfiants, comprimés psychotropes et armes blanches et la récupération de 457 comprimés psychotropes, une quantité de cannabis traité et d’armes blanches prohibées, a encore ajouté la même source.

Samira Saïdj