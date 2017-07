Le SAP joue l’apaisement

Par DDK | Il ya 16 minutes | 1 lecture(s)

Le Syndicat algérien des paramédicaux (SAP) a décidé de donner un délai «raisonnable» au ministère de la Santé, de la Population et de la Réforme hospitalière, pour la prise en charge de ses préoccupations.

Cette entité syndicale brandit toutefois d’ores et déjà la menace de reprendre le chemin de la protesta, si ses doléances ne sont pas satisfaites dans les délais fixés. En effet, le SAP attend toujours la concrétisation des promesses du ministre de tutelle concernant ses revendications restées en suspens à ce jour. «Le bureau national du SAP s’est réuni le 6 juillet dernier en session extraordinaire, pour évaluer le bilan des revendications soumises à la tutelle et qui demeurent sans suite à ce jour, malgré les différentes rencontres tenues entre les deux parties», lit-on dans le communiqué de ce syndicat. Le conseil national du SAP dénote ‘’la légèreté’’ quant à la prise en charge de plusieurs points qui restent, selon la même source, non solutionnés. De ce fait, cette entité syndicale exhorte la tutelle à se pencher sérieusement sur la prise en charge ‘’réelle et effective’’ de ces revendications. Il s’agit notamment, de "la classification des paramédicaux, des sages-femmes, AMAR et biologistes dans les catégories des métiers pénibles". Ces revendications concernent également "l’attribution des primes d’encadrement et de qualification et la nomination des paramédicaux, sages-femmes, AMAR et biologistes à des postes de responsabilités ayant un rapport avec leurs activités". Le SAP appelle également la tutelle à promouvoir le statut des IDE et des aides-soignants. Il demande, aussi, la régularisation des paramédicaux licenciés en sciences infirmières, diplômés de l’université, ainsi que les promotions sorties des instituts supérieurs paramédicaux. En outre, ce syndicat a, toujours dans le même document, dénoncé "l’aberration dans la cotisation de la retraite anticipée qui demeure en vigueur, malgré sa suppression par un dispositif réglementaire". Par ailleurs, le conseil national de ce syndicat appelle à la mobilisation de la corporation et lui demande de demeurer ‘’attentive et vigilante’’ quant aux suites des évènements.

L O Challal.