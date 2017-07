345 cas d'intoxication alimentaire enregistrés

Par DDK | Il ya 15 minutes | 1 lecture(s)

Pas moins de 345 cas d’intoxication alimentaire ont été enregistrés au premier semestre 2017, selon un rapport soumis récemment par la Direction de la santé à la wilaya d'Alger, a affirmé, avant-hier, le représentant de cette Direction. D’après la même source, ces chiffres font état de 10 intoxications alimentaires dont des intoxications collectives durant le premier semestre 2017 (1er janvier - 30 juin) ayant affectées 345 personnes. «Le rapport parvenu à ses services a permis d'identifier les responsabilités», a révélé M. El Ayachi Dehar dans une déclaration à l’APS. De ce fait, le représentant de cette direction a fait savoir que «la Direction a pris les mesures nécessaires pour rédiger des procès-verbaux officiels». La plupart de ces cas d’intoxication alimentaire enregistrés, explique-t-il, ont eu lieu au niveau des restaurants, de résidences universitaires et de fast-food. Il a fait savoir, dans ce sens, que le plus grand nombre de cas d’intoxication alimentaire a été enregistré durant le mois d’avril dernier avec 234 cas au niveau des résidences universitaires et 48 cas d’intoxication collective au niveau d’un fast-food à Ouled Fayet. Le rapport de la direction de la santé de la wilaya d'Alger précise les causes à l'origine de ces intoxications alimentaires, notamment le non-respect de la chaine de froid pour les produits périssables surtout les dérivés du lait (Yaourt, fromage et autres), les viandes et leurs dérivés dont la viande hachée, le cachir et le poulet, ainsi que la pâtisserie, les gâteaux et les œufs exposés directement aux rayons du soleil, a indiqué M. Dahar. Le représentant de la direction du commerce a indiqué que la plus grande appréhension est l'intoxication alimentaire lors des fêtes de mariage et autres cérémonies organisées à domicile ou dans des salles de fêtes privées durant la période estivale. Il a, dans ce cadre, mis en garde les organisateurs de ces fêtes familiales et cérémonies collectives contre les conséquences du non-respect des normes d'hygiène dans les cuisines et de conservation des viandes rouges et blanches. Néanmoins, ce dernier a reconnu que «ses services ne sont pas en mesure de contrôler les salles des fêtes car il s'agit d'espaces familiaux privées». Les agents de contrôle relevant de la direction intensifient tout au long de l'été les contrôles des différents commerces et espaces de vente d'aliments et de glaces pour veiller au respect des normes d'hygiène, afin d'éviter les intoxications et de préserver la santé publique.

L. O. CH