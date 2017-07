Une voiture prend feu à l’intérieur du tunnel d’Aïn-Chriki

Par DDK | Il ya 15 minutes | 1 lecture(s)

Un véhicule léger a pris feu, hier vers 14h, à l’intérieur du tunnel d’Aïn-Chriki sur l’autoroute Est-Ouest, à hauteur de la commune de Djebahia, provoquant un important incendie. Une fumée très dense, générée par l’incendie, a bloqué plusieurs voitures à l’intérieur du tunnel provoquant ainsi une grande panique parmi les usagers, particulièrement dans le sens vers Alger où l’incendie s’est déclaré. L’intervention rapide des éléments de la Protection civile ainsi que ceux de l’agence nationale des autoroutes (ANA) et de la gendarmerie nationale a permis l’évacuation des personnes bloquées à l’intérieur. Le véhicule à l’origine de l’accident a été totalement calciné par le feu, qui a été maîtrisé par les pompiers vers 15h30. «Cet incendie a engendré un arrêt de la circulation durant près de deux heures et le trafic a repris lentement après l’évacuation du véhicule», a indiqué, hier, la Protection civile de Bouira. Selon la même source, aucun blessé n’est à déplorer et une enquête a été ouverte par les services de sécurité pour déterminer les causes exactes de cet accident.

O. K.