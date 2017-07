Par DDK | Il ya 16 minutes | 1 lecture(s)

«Les mesures de sécurité ont été renforcées au niveau des plages pour assurer une saison estivale agréable aux amoureux du farniente». C'est la quintessence du dernier communiqué de la sûreté de la wilaya de Boumerdès, ayant annoncé le coup d'envoi du plan bleu, jeudi dernier. Il s'agit d’un dispositif de sécurité qui repose essentiellement sur la surveillance des stations balnéaires, à travers la mise en place de postes de contrôle et de patrouilles pédestres. C'est un petit commissariat de proximité, doté d'une brigade spéciale, avec à sa tête un lieutenant constamment aux services des vacanciers. Ceux-ci peuvent, en cas de nécessité, déposer des plaintes ou demander des renseignements auprès de cette instance étatique de sécurité. Et chose également importante, peut-on lire, dans le même communiqué, d'autres brigades policières, mobiles et pédestres, ont été désignées afin de sillonner les différents coins des villages côtiers. L'objectif principal assigné à ce plan est surtout de lutter contre les agressions et les vols, qui peuvent survenir dans ces lieux de vacances. La sûreté de la wilaya a encore renforcé l'effectif de la police au niveau des barrages fixes des principaux axes routiers de la wilaya, dans le cadre de la prévention contre les accidents de la circulation. Des journées de sensibilisation sur ce fléau et d'initiation au code routier ont été programmées ainsi, notamment, au profit des enfants de centres de colonies de vacances, lors de cette parenthèse bleue azur, conclut le communiqué.

Salim Haddou