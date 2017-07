Caravane littéraire lancée d’Alger

Par DDK | Il ya 19 minutes | 1 lecture(s)

À l’occasion du centenaire de la naissance de l’écrivain et anthropologue Mouloud Mammeri (1917-1989), le Haut commissariat à l’Amazighité (HCA), organise une caravane littéraire pour honorer sa mémoire et ressusciter son œuvre.

Lancé jeudi dernier à Alger, l’événement s’étalera jusqu’au 24 juillet prochain. Une quarantaine de personnes, des éditeurs, auteurs et traducteurs, ainsi qu’un bibliobus, feront escale dans trois villes d'Algérie, à savoir Boumerdès, Jijel et Annaba. Cette festivité organisée par le HCA, en collaboration avec le ministère de la Culture, vise à «ressusciter l’œuvre de la figure emblématique de la défense de la culture amazighe pour laquelle il a consacré une partie de sa vie, pour la recherche anthropologique et linguistique», a déclaré le secrétaire général du HCA, M. Hachemi Assad, à la dépêche de Kabylie. Cette caravane s’inscrit, selon notre interlocuteur, dans la continuité du travail qui est en train de se faire par le HCA, pour la «réhabilitation» de cette icône. La première escale a été, donc, la ville côtière de Jijel, où plusieurs activités étaient prévues durant les trois jours passés dans cette wilaya. Il s’agit, notamment, d’une rencontre-échange avec les artistes locaux, en coordination avec Madame la Directrice de la culture de la wilaya de Jijel, une table ronde sur l’œuvre mammérienne et des ateliers de traduction et d’initiation à l’interprétariat. Une animation par le moyen de bibliobus, ainsi qu’une présentation des œuvres de Mouloud Mammeri étaient, également, prévues, selon le programme officiel communiqué. Des lectures croisées de textes choisis en trois langues (Arabe, tamazight et le français), sont programmées, en plus d’un récital poétique multilingue. Le département de français de l’Université Mouloud Mammeri de Tizi-Ouzou, en partenariat avec la Direction de la Culture et le théâtre régional Kateb Yacine de Tizi-Ouzou, présentera la pièce théâtrale «Le foehn» de la troupe Nova. Les activités s’achèveront, le 11 juillet à Jijel, avec une discussion-débat intitulée «Comment organiser un club de lecture pour enfants?» La prochaine escale sera Annaba. Le responsable du HCA a, par ailleurs, fait savoir qu’au cours de l’année 2016, le haut commissariat a traduit, en tamazight, cinq romans de l’écrivain Mouloud Mammeri. Il est aussi question de rééditer les œuvres de ce dernier sous forme de coffrets à offrir aux offices publics et bibliothèques. Le secrétaire général du HCA a parlé, en outre, d’un projet de doublage du film «L’Opium et le Bâton», en tamazight, en concertation avec son réalisateur Ahmed Rachdi. Le site décidé à Mammeri, une autre réalisation de HCA, en trois langues, vise, dira le responsable, «à maintenir la dynamique autour de Mammeri». «Le travail a commencé le 20 avril dernier», a-t-il indiqué. Le HCA, toujours dans le cadre du centenaire de naissance de géant Mammeri, envisage d’organiser, les 3, 4 et 5 novembre prochains au SILA, un colloque international sur son œuvre, autour du thème «Mouloud Mammeri Amusnaw, convergence, civilisationnel, universel». Par ailleurs, le premier timbre Mouloud Mammeri sera lancé officiellement le 28 décembre prochain, a-t-on appris du même responsable.

Kamela Haddoum.