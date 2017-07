«Aucune suppression de bénéfices n’a été décidée !»

Par DDK | Il ya 18 minutes | 1 lecture(s)

Le ministre du Travail, de l'Emploi et de la Sécurité sociale, Mourad Zemali, a réagi à la menace de grève du Syndicat national algérien des pharmaciens d’officine (SNAPO), prévue mercredi prochain. Les pharmaciens ont retenu leur action pour protester contre l’annulation de la majoration de la marge bénéficiaire, décidée par la CNAS et la CASNOS. «Aucune décision de suppression de la majoration de la marge bénéficiaire des officines n’a été prise par le ministère du Travail», a affirmé le premier responsable du secteur, qui tentait de calmer les esprits. «Si une décision est prise, elle interviendra dans la concertation et d’un commun accord entre toutes les parties concernées», a-t-il expliqué à l’issue de la rencontre nationale des directeurs des structures de l'Agence nationale de soutien à l'emploi de jeunes (ANSEJ) et de la Caisse nationale d'assurance-chômage (CNAC). «La décision sera prise par le ministre et non par la Caisse nationale d’assurance sociale (Cnas) et la Caisse de sécurité sociale des non-salariés (Casnos)», a-t-il dit. Dans ce cadre, le ministre a fait savoir que «les représentants du Snapo seront reçus aujourd’hui au ministère afin de trouver une issue». Selon lui, «des négociations sont en cours entre la CASNOS et la CNAS et les représentants des pharmaciens», tout en insistant sur le fait que «les pharmaciens préserveront leurs intérêts». Rappelons, toutefois, que le SNAPO a brandi la menace d’une grève, ce mercredi et avance que plus de 10 000 officines y adhéreront, en baissant leurs rideaux de 8 à 12h, pour exiger la suppression de la décision de la sécurité sociale.

L. O. CH