Deux blessés graves dans un accident ferroviaire

Par DDK | Il ya 27 minutes

Une collision entre un train de transport de voyageurs, assurant la liaison Béni Mansour -Béjaïa, et un camion est survenue dans l’après-midi d’avant-hier au niveau d’un passage à niveau non surveillé, à Melalla, une localité relevant de la commune d’Oued Ghir (Béjaïa). Cet accident ferroviaire a fait deux blessés graves, précise la protection civile. Il s’agit du conducteur du camion et de son ami, qui ont été transportés en urgence vers l’hôpital de Béjaïa par les éléments de la Protection civile. Selon les dernières informations recueillies, leurs jours sont hors danger.

B. S.