Un mort et six blessés sur le CW97

Un terrible accident de la circulation s’est produit durant la soirée d’avant-hier dimanche sur le chemin de wilaya n° 97, à hauteur du village Sedara, relevant de la commune d’El-Hachimia (Bouira). Six personnes ont été blessées et une autre a trouvé la mort, selon une source locale qui précise que c’est un choc frontal entre deux véhicules touristiques qui a provoqué cet accident. Le chauffeur de l’un de ces véhicules a trouvé la mort sur le coup. Il s’agit d’un père de famille de 37 ans, répondant aux initiales S. S. S’agissant des six blessés, dont l’état est jugé grave, trois d’entre eux ont été transférés vers les urgences l’hôpital de Sour El-Ghozlane par les éléments de la Protection civile, alors que les autres ont été acheminés vers les CHU de Tizi-Ouzou. A noter qu’une enquête a été ouverte par les services de la Gendarmerie nationale, pour déterminer les causes de cet accident.

O. K.