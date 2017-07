Toujours pas de nouvelles de Samira

Par DDK | Il ya 27 minutes | 1 lecture(s)

Cela fait exactement une année que la jeune Samira Hamane a disparu de son domicile familial. En effet, elle était sortie le 10 juillet 2016 aux environs de quatre heures du matin. Depuis, ses frères n'ont pas cessé de la chercher. Mais, en vain. «Au début, nous avons d'abord déposé un avis de recherche à la gendarmerie. Puis, nous l'avions publié sur le journal. En tout cas, nous avons fait de nombreuses wilayas sans pour autant avoir aucune nouvelle d'elle», nous confie l'un de ses frères. Jusqu'au jour d'aujourd'hui, sa photo est toujours collée sur la devanture du kiosque multiservices de son frère, au chef-lieu communal. «Nous continuons toujours à lancer des appels à toute personne l'ayant vue ou ayant une information à son sujet de nous contacter», enchaîne son frère, las d'attendre depuis déjà une année. «Que lui est-il arrivé depuis ? Où est-elle ?» s'interroge-t-il. Le cas de disparition laisse planer le doute sur toutes ces personnes qui, parfois, quittent leurs domiciles pour une raison ou une autre. Pour Samira, c'est la mort subite de son père qui serait à l'origine de ce départ. Aujourd'hui, un autre cas de disparition est annoncé. Il s'agit d'un homme de 74 ans qui est sorti, lui aussi, de son domicile à Iferhounène depuis plus d'une dizaine de jours. Tout le monde garde en mémoire aussi le cas du petit Badreddine de Bouira, disparu depuis plus d'une année. Pourtant, son cas a été relaté par plusieurs médias. C'est dire que tous ces cas, et il y en a beaucoup, restent toujours non-élucidés. Mais, souvent, ils se terminent de façon tragique. Pour le cas de Samira, ses frères lancent encore un ultime appel à toute personne possédant une information sur leur sœur de contacter la brigade de gendarmerie de Draâ El-Mizan où le commissariat le plus proche.

Amar Ouramdane