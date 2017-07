Des fonctionnaires de la DJS protestent

Par DDK | Il ya 27 minutes | 1 lecture(s)

C’est à l’appel de la section syndicale du SNAPAP que plusieurs cadres et employés de la direction de la jeunesse et des sports (DJS) de la wilaya de Bouira ont organisé, hier matin, un sit-in de protestation devant le siège de leur direction.

Les fonctionnaires mécontents ont soulevé une plate-forme de revendications, dans laquelle ils réclament l’amélioration de leurs conditions de travail au sein de différents établissements de jeunes, qu’ils jugent «déplorables». Les protestataires ont aussi dénoncé un acte d’agression perpétré, selon-eux, par le directeur de l’OPOW (Office public omnisports de la wilaya de Bouira), à l’encontre du président de la section syndicale de l’OPOW. Ainsi et parmi les revendications soulevées par les protestataires, l’on relève la régularisation des situations administratives des cadres-directeurs d’établissements de jeunes. Ils dénoncent aussi les retards répétitifs dans le versement des paies des fonctionnaires de la DJS : «Non seulement nos paies sont tout le temps versées en retard, mais aussi des fautes et des erreurs dans nos salaires se répètent à chaque fois, sans que le directeur ne réagit pour régler ce problème soulevé à chaque fois malheureusement», dira M. Khaledi Mohammed, président de la section SNAPAP-DJS. D’après notre interlocuteur, la même plate-forme de revendications a été soulevée au directeur depuis plus d’une année, mais sans grand résultat : «Nous réclamons aussi le déblocage de plus de 90 postes de promotion, bloqués depuis plus d’une année et pour lesquels aucun concours n’a été organisé, contrairement à d’autres directions des autres wilayas. Ce blocage injustifié nous amène à se poser des questions, au même titre d’ailleurs que le dossier des œuvres sociales de la DJS qui est toujours bloqué, ce qui prive les employés de la direction de leurs droits sociaux», dira-t-on. Par ailleurs, les mécontents dénoncent également la multiplication des décisions arbitraires à l’encontre des syndicalistes au niveau de l’OPOW. Selon-eux, le directeur de cet établissement relevant de la gestion de la DJS, «exerce des pressions sur les travailleurs et les syndicalistes plus particulièrement». Comme argument, ils citeront le cas d’agression perpétré par le même responsable à l’encontre du président de la section syndicale du SNAPAP : «Le directeur de l’OPOW a agressé, la semaine dernière et en pleine réunion, notre camarde syndicaliste qui était victime d’atteintes morales et une plainte a été officiellement déposée contre ce responsable», ajoute M. Khaldi. Dans une déclaration adressée au ministre de la Jeunesse et des Sports, les protestataires réclament l’envoi d’une commission d’enquête ministérielle afin de mettre un terme «aux nombreux dépassements des deux responsables de la DJS et de l’OPOW, aussi afin de débloquer les nombreux dossiers et la régularisation des dossiers des fonctionnaires». Ils affirment aussi qu’ils tiendront de nouveaux rassemblements de protestation au cours de cette semaine, si leur tutelle ne répond pas favorablement à leurs revendications. À noter vers la fin que toutes nos tentatives pour joindre le directeur de la jeunesse et des sports sont restées vaines. Ce dernier étant en congé, aucun responsable de la DJS n’a souhaité s’exprimer à ce sujet.

Oussama Khitouche