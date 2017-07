Des auteurs de délits électroniques arrêtés

Par DDK | Il ya 26 minutes | 1 lecture(s)

Les éléments de la sûreté de wilaya de Boumerdès viennent de mettre fin aux agissements de deux cybercriminels. Ce coup de filet a été réalisé sur la base des plaintes d'une jeune fille d'Alger et d'un jeune homme de Boumerdès, victimes de chantage et menaces de la part des deux individus. Selon le communiqué de la sûreté de la wilaya, la jeune fille avait fait, à maintes reprises, l’objet de pressions et d’intimidations. Un internaute, disait-elle, l'accablait de chantage à la pudeur et de menaces de mort. Quant au jeune homme, il a été, plusieurs fois, victime de violence verbale accompagnée de paroles obscènes. Les investigations policières, menées à partir d'indices précis, auront permis de démasquer puis d'arrêter les deux mis en cause. Répondant aux initiales C. H. I et I. A et originaires de Boumerdès et de Chlef, ils ont tous les deux reconnu les faits qui leur sont reprochés. Les dossiers de deux inculpés, âgés de 24 et 36 ans, ont été envoyés aux instances juridiques compétentes.

Salim Haddou.