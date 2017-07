9 402 postes ouverts à Tizi-Ouzou

Par DDK | Il ya 26 minutes | 1 lecture(s)

Quelque 9 402 postes de formations diplômante et qualifiante sont ouverts pour la rentrée professionnelle de la session de septembre 2017, selon la direction de la formation professionnelle de la wilaya de Tizi-Ouzou. Les postes sont répartis comme suit: 3 690 postes de formation résidentielle, 5 402 postes de formation apprentissage, 125 postes de formation passerelle, 150 postes de formation en milieu rural et 35 postes de formation par cours du soir. La cellule de communication de cette institution précise : «Cette offre est faite dans 76 spécialités issues de 13 branches de la nomenclature de la formation professionnelle, alors que le nombre de sections prévues pour cette même rentrée est de 168». La direction de la formation professionnelle a introduit plus d’une dizaine de nouvelles spécialités dans les deux modes (résidentiel et apprentissage). Parmi ces nouvelles spécialités, on citera le brevet de technicien supérieur (BTS) en hygiène, sécurité et environnement au CFPA Tala Allam avec le parrainage de l’INSFP Ouaguenoune, le certificat d’aptitude professionnelle (CAP) en pépinière au CFPA Tadmaït, les élevages avicole, cunicole ovin et caprin et trayeur de vaches au CFPA de Timizart, cantonnier au CFPA d’Iferhounène et faïence mosaïque au CFPA Béni Douala. Pour la rentrée professionnelle 2017, la direction de la formation professionnelle prévoit la signature de pas moins de six conventions de partenariat avec les secteurs de la culture, du tourisme et de l’agriculture, ainsi qu'avec le mouvement associatif, indique la cellule de communication. Les inscriptions sont fixées du dimanche 9 juillet au samedi 16 septembre 2017, alors que les journées de sélection et d'orientation s’étaleront sur trois jours, soit les 17, 18 et 19 septembre 2017. La rentrée officielle (reconduits et nouveaux stagiaires) est arrêtée pour le 24 septembre 2017. La direction de la formation et de l'enseignement professionnels de la wilaya de Tizi-Ouzou informe, par ailleurs, que les inscriptions par Internet peuvent être faites sur le site du ministère de la Formation de l'Enseignement professionnels.

Synthèse de M. A. Tadjer.