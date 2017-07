Près de 1 000 commerçants indélicats verbalisés

Par DDK | Il ya 26 minutes | 40 lecture(s)

Les 2 426 interventions de contrôle effectuées par les agents de la direction de la concurrence et des prix de Béjaïa auprès des 1 868 opérateurs économiques, durant juin dernier, se sont soldées par l’enregistrement de 958 infractions.

C’est le rapport contenu dans le bilan de la direction du commerce de Béjaïa de ce mois écoulé. Ces infractions constatées ont donné lieu à la rédaction de 915 procès-verbaux à l’encontre des commerçants fautifs, a-t-on précisé. Une décision de fermeture administrative de 34 locaux commerciaux et la cessation d’activités pour six autres a été également prise par les agents de la DCP, à l’issue de ces opérations de contrôle. Les infractions relevées avaient trait, essentiellement, au manque d’hygiène, défaut d’étiquetage et d’affichage des prix, vente de produits impropres à la consommation, défaut de factures, exercice d’une activité commerciale sans registre de commerce,… Par ailleurs, les mêmes services ont procédé, durant la même période, qui a coïncidé avec le mois du Ramadhan, à la saisie d’une quantité de 568, 836 tonnes de produits, dont des matériaux de construction (acier rond et carré). La valeur financière des produits saisis est estimée à 33 382 579,00 DA, a-t-on souligné. En outre, un montant du chiffre d’affaire dissimulé de l’ordre de 1 258 214, 00 DA a été également enregistré au terme de ce mois d’activités de contrôle, révèle le bilan de la direction du commerce de Béjaïa. Le montant du profit illicite réalisé par des marchands contrevenants, durant ce mois de juin, est estimé, quant à lui, à 9 090, 00 DA seulement. Le même bilan affirme que le montant des amendes de transactions perçues par le trésor, au mois de juin dernier, s’élève à 1 054 059,52 DA. Dans un autre chapitre, la direction du commerce de Béjaïa a déclaré que «les actions de contrôle engagées ont touché tout les niveaux de la mise à la consommation des produits, soit de la production, en passant par la distribution gros et détail, aux services».

Boualem S.