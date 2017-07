Le SNAPO gèle son mouvement

Par DDK | Il ya 26 minutes | 41 lecture(s)

Le Syndicat national algérien des pharmaciens des officines (SNAPO) a annoncé le gel de son mouvement de grève, qui devait intervenir aujourd’hui. Cette décision a été prise lors la réunion extraordinaire du bureau national, mandaté par le haut conseil du syndicat, tenue juste après sa réunion avec le ministre du Travail, de l’Emploi et de la Sécurité sociale, en présence des deux directeurs généraux des caisses de la sécurité sociale (Casnos et Cnas), en l’occurrence les docteurs Achek Chawki et Tidjani Hassan Haddam, et de Lotfi Benbahmed, président du conseil de l’Ordre des pharmaciens. Une rencontre qui semble avoir absorbé la colère des pharmaciens, puisque ces derniers ont décidé de geler leur mouvement de grève, prévu aujourd’hui. Lors de cette réunion, tenue avant-hier au siège de la tutelle, le ministre du Travail a tenu à assurer qu’ «aucune décision de suppression des majorations sur les médicaments génériques n’a été prise». Fayçal Abed, membre du bureau national du syndicat s’est dit «satisfait» de la réunion avec le ministre du Travail. «Nos revendications ont été acceptées, le premier responsable du secteur nous a rassurés qu’aucune décision ne sera prise sans notre consentement», a indiqué ce syndicaliste. Ce dernier affirme que de «nouvelles rencontres, entre les représentants du syndicat et les directeurs des deux caisses d’assurances (la Cnas et la Casnos) auront lieu, prochainement, pour discuter et formuler des propositions sur le dossier concernant la relation conventionnelle entre les caisses de sécurité sociale et les pharmaciens d’officine». Il y a lieu de rappeler, en outre, que le président du Snapo a, dans une déclaration à la radio algérienne, indiqué que «le Premier ministère organisera, demain jeudi, un conseil ministériel pour étudier le dossier relatif à la décision de la suppression de la majoration de la marge bénéficiaire des officines, décidée par le président de la République concernant les médicaments produits localement».

L O Challal.