Les habitants d’Ighil Ouqavli ferment le siège d’APC

Il fait chaud. Le manque d’eau se fait de plus en plus sentir dans certains villages de la commune. Hier, les habitants du hameau d’Ighil Ouqavli, dans le versant de Tachtiouine, n’ont trouvé mieux, pour protester contre ce stress hydrique, que de fermer le siège APC. Raccordés à Oued Bougdoura (Draâ Ben Khedda), les foyers de ces habitants ne reçoivent par leur quota, en dépit du programme mis en place par les services concernés et l’APC parce qu'ils sont situés au bout de la chaîne, dit-on. «Cela fait longtemps que nous avons soulevé ce problème aux responsables locaux. On ne peut plus entendre les mêmes promesses. L’eau n’a pas coulé de nos robinets depuis belle lurette», répondra, dépité, un protestataire. Comme notre interlocuteur, ils étaient nombreux à prendre la parole pour exprimer leur colère. «C’est injuste de laisser tout un village sans eau, alors que le mercure affiche plus de 40° C à l’ombre. Pourtant, un réservoir d’eau, d’une capacité de 300 mètres cubes, a été réalisé à deux-cents mètres de notre village. Il fallait le raccorder à la conduite afin qu’il soit rempli à partir du château d’eau d’Ighil Mouhou. Ainsi, nous serons indépendants. Mais, deux ans après, cet ouvrage hydraulique attend toujours cette conduite pour devenir opérationnel», enchaînera un deuxième intervenant. Dans l’après-midi, les responsables de l’hydraulique de Tizi-Ouzou et de la subdivision de Draâ El-Mizan sont arrivés à l'APC. Les protestataires ont, alors, désigné une délégation pour discuter avec ces responsables et les autorités locales. Mais finalement, dans l’après-midi, une réunion a été tenue à la daïra en présence de, pratiquement, tous les services (hydraulique de Draâ El-Mizan, hydraulique de Tizi-Ouzou, le maire d’Aït Yahia Moussa et les élus, le responsable de l’agence ADE de Draâ El-Mizan..). Celle-ci a été présidée par M. Abelmadjid Tabet, en sa qualité de chef de daïra auquel a été dressé, d’emblée, un constat sur cette situation. Il a été décidé, par la suite, de déployer quelques travailleurs afin de surveiller les vannes et permettre l’alimentation de ce hameau en eau potable, tout en pompant suffisamment d’eau à partir d’Oued Bougdoura. Quant à la prise en charge du raccordement du réservoir précité jusqu'à la SR 2, tous les responsables ont promis qu’aujourd’hui mercredi, une commission sera dépêchée sur les lieux afin de tracer l’itinéraire pour que l’entreprise commence les travaux. «Nous avons accepté de libérer l’APC en attendant la concrétisation de ces décisions. Sinon, nous reviendrons à la charge dès le début de la semaine prochaine», confiera un membre de la délégation ayant pris part aux discussions.

Amar Ouramdane