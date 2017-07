Des citoyens ferment la mairie

Par DDK | Il ya 27 minutes | 41 lecture(s)

C’est sous un soleil de plomb que les citoyens des villages Bouakkache, El Madarsa et Azrou Urumi, relevant de la commune d’El-Adjiba, ont fermé, hier matin, le siège de leur commune à l’effet d’afficher leur ras-le-bol suite l’absence de l’eau potable au niveau de leurs cités respectives. Ainsi, les protestataires rencontrés sur les lieux ont fait savoir que le recours à cet ultime acte intervient après qu’ils ont «usé de toutes les procédures administratives et saisi toutes les instances». À quelques instants de la fermeture du siège de la mairie, le chef de daïra de Bechloul s’est rendu sur les lieux, pour s’entretenir avec les villageois. Une décision de sortie sur le terrain a été immédiatement prise, en compagnie du maire, son exécutif, le secrétaire général, les services techniques, le chef de la brigade de la Gendarmerie nationale ainsi que l’entreprise chargée du projet d’alimentation de ces villages en eau potable. Cette délégation a sillonné les localités concernées et des mesures techniques ont été dégagées, en présence de trois citoyens. De retour sur les lieux de la protestation, une décision collégiale, menant à l’apaisement de la situation, n’a pu être dégagée, sachant que les citoyens ne voulaient pas revenir sur leur décision «jusqu’à l’aboutissement de leur revendication», signifiaient-ils. Contacté, le chef de daïra de Bechloul a tenu à apporter sa version des faits : «À un quart d’heure de la fermeture du siège de la mairie, je me suis rendu sur les lieux, où j’ai rencontré les protestataires. Nous sommes sortis sur le terrain où des mesures techniques ont été dégagées. De retour au siège de la mairie, les villageois, en nombre de trois, qui nous ont accompagnés et assistés au diagnostique établi, ne sont pas parvenus à convaincre leurs concitoyens à surseoir à leur action. Je me suis moi-même entretenu avec eux et engagé à signer un procès-verbal sanctionnant l’entrevue et les engagements pris. Mais, hélas, un terrain d’entente n’a pu être dégagé», a-t-il déclaré.

M Smail.