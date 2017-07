150 retraités ferment la RN26 à El-Kseur

Par DDK | Il ya 26 minutes | 54 lecture(s)

Ne croyant plus aux promesses, maintes fois réitérées de leur employeur, 150 retraités d’une entreprise de construction de bâtiments à El-Kseur, dans la wilaya de Béjaïa, n’ont pas trouvé mieux pour réclamer haut et fort leur dû à l’entreprise, d’où ils sont admis à la retraite, que de fermer la RN26 au niveau de la localité suscitée. Par cette action de rue musclée, qui dure maintenant depuis deux jours, hier et avant-hier, les protestataires espèrent forcer leur employeur à tenir ses promesses qui consistent en le paiement de leur prime de départ à la retraite. Il va sans dire que le blocage de cet axe important de la circulation qui relie le chef-lieu de wilaya à toutes les villes du couloir de la Soummam et à toutes les wilayas de l’Est du pays, a créé des bouchons immenses dans les deux sens de la circulation. Ainsi, pour éviter ce blocage et atteindre Sidi-Aïch, par exemple, les automobilistes étaient obligés de faire un long détour soit par Amizour et Timezrit, soit par Toudja et Berchiche.

B Mouhoub.