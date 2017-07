Neuf morts par noyade en deux jours

Par DDK | Il ya 27 minutes | 46 lecture(s)

Selon les services de la protection civile, neuf cas de décès par noyade ont été enregistrés, en deux jours, au niveau national. «Neuf cas de décès par noyade, dont la majorité dans des zones interdites à la baignade ou classées dangereuses, ont été enregistrés en deux jours, dans plusieurs wilayas du pays : Jijel (1), Alger (1), El Tarf (1), Tlemcen (1), Chlef (1), Boumerdès (2) et Mostaganem (1)», lit-on dans le communiqué rendu public par les services de la Protection civile. La même source fait état, également, de trois décès dans des réserves d'eau, enregistrés durant la même période, dont deux dans un barrage à Mila et un dans une mare d'eau à Djelfa. Le bilan des services de la protection civile indique, par ailleurs, que neuf personnes ont trouvé la mort et 31 autres ont été blessées dans 13 accidents de la circulation enregistrés en deux jours, au niveau national. Il est utile de souligner que selon un bilan des services de la gendarmerie nationale, 1 351 personnes ont trouvé la mort dans des accidents de la route durant le premier semestre 2017 contre 1 559 durant la même période de l'année dernière, soit une réduction de 13,34 %. «5 097 accidents de la circulation ont été enregistrés durant le premier semestre de l'année en cours contre 7 000 sinistres durant la même période de l'année dernière, soit un recul de 19,27% par rapport à la même période de 2016». Le nombre de blessés a atteint lui le chiffre de 8 701 personnes contre 1 2132 durant le premier semestre 2016, soit une réduction de 28,28%. S'agissant des causes de ces accidents, la vitesse excessive en demeure la principale, avec plus de 36%, suivie des dépassements dangereux (12%), les manœuvres dangereuses, le non-respect du code de la route et l'inconscience des piétons (7% pour chaque facteur).

Samira Saïdj.