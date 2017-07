Un mort et un blessé grave sur la RN5

Par DDK | Il ya 26 minutes | 55 lecture(s)

Un accident de circulation a fait un mort et un blessé grave, avant-hier, peu avant 18 heures, sur la RN5 juste à l’entrée Ouest de la commune d’El-Esnam, à 13 Km au Sud-est de Bouira. Il s’agit de trois personnes, deux hommes et une femme originaires de M’Sila, qui roulaient en direction de Bouira, à bord d’une berline blanche. Cette dernière est entrée en collision avec un véhicule de gros tonnage, roulant en sens inverse, causant de graves blessures aux deux hommes et quelques écorchures à la femme qui se trouvait sur la banquette arrière. Les deux personnes ont été transportées par les sapeurs-pompiers dans un état très critique à l’EPH Mohamed Boudiaf de Bouira. Selon nos informations, le conducteur du véhicule a succombé à ses blessures en arrivant à l’hôpital, tandis que les deux autres victimes semblent être les moins affectées et leur pronostic vital n’a pas été engagé.

Aziz C.