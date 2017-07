Le SG de la wilaya préside une réunion de préparation

Par DDK | Il ya 1 heure | 93 lecture(s)

La wilaya de Bouira se prépare à célébrer, en grandes pompes, la Journée nationale de l’enfant, prévue le 15 juillet prochain. Pour assurer la réussite de ces festivités, le secrétaire général de la wilaya, Lardja Cheikh, qui assure l’intérim du premier responsable de la wilaya a tenu, hier, une réunion à laquelle ont été conviés les secteurs concernés au premier chef par cet événement. Un programme riche élaboré à cet effet a été exposé à cette réunion. Le wali par intérim, prenant la parole à cette occasion, a souligné l’importance de cette Journée et des mécanismes qu’elle met en branle, pour montrer que la promotion de l’enfance ne reste pas limitée à une simple rhétorique, mais une préoccupation de tous les instants pour les autorités de wilaya. Même s’il a fait savoir que cette célébration a été décidée pour la première fois à l’échelle nationale, conformément à l’article 146 de la loi 15-12 du 15 juillet, et que cette rencontre s’inscrit dans le cadre de cette disposition, il a tenu, quand même, à rappeler les avancées réalisées par la wilaya en matière de promotion de l’enfant, dont celle qui a consisté en la création d’un Conseil de wilaya de l’enfant. À titre illustratif, l’entité en question a présidé une session ordinaire de l’APW où des élèves du primaire, des CEM et des lycées ont soulevé des questions relatives au système éducatif et aux droits de l’enfant, pour sa protection et son développement physique et moral. La réunion a, d’autre part, permis d’évoquer les activités qui seront développées lors de ce 15 juillet. Sous le slogan «La parole à l’enfant», elles se déroulement à l’ODJ où l’on verra des enfants donner un aperçu exhaustif sur leur talent précoce de jeunes artistes, athlètes, poètes et écrivains. En dernier lieu, le wali par intérim dira en substance que «l’enfant d’aujourd’hui sera l’homme qui fera face aux nouveaux défis de l’Algérie de demain, et qu’à cet égard toutes les conditions de vie doivent être réunies pour assurer de la meilleure possible façon ce passage de l’enfance à l’âge adulte». Le débat ouvert à ce sujet a permis corroborer la politique mise en place, pour la protection et la promotion de l’enfant et des moyens mis en œuvre, pour l’exécution de cet ambitieux programme et les festivités auxquelles il donne lieu.

Aziz Bey