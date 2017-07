Des citoyens ferment la daïra, la mairie et l’ADE

Par DDK | Il ya 1 heure | 121 lecture(s)

Les actions de rue à cause de la rareté de l’eau potable se poursuivent et s’intensifient à travers les communes de la wilaya de Tizi-Ouzou. Hier encore, ce fut au tour des habitants de la localité de Tizi Rached, à 17 kilomètres à l’Est de Tizi-Ouzou, d’exprimer leur ras-le-bol pour le même motif qui devient source d’une véritable colère qui s’étend de plus en plus. Très tôt le matin, les habitants, scindés en groupes, procèdent à la fermeture des sièges de la daïra, de la mairie et de l’ADE pour dénoncer cette pénurie d’eau. «Les robinets sont à sec depuis 15 jours. On n’arrive plus à gérer la situation, notamment avec cette vague de chaleur», ont-ils déploré. Cette localité a, pour rappel, fait l’objet, dans la journée d’avant-hier (mardi), de plusieurs départs de feux qui ont rendu la vie encore plus difficile. Par ailleurs, une action similaire a été enregistrée, dans la même journée, pour dénoncer le même problème, à Tala Amara, où des villageois ont procédé à la fermeture du siège de la mairie.

Nadia Rahab.