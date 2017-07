Les syndicalistes haussent le ton

Par DDK | Il ya 1 heure | 113 lecture(s)

Dans une déclaration au vitriol, les responsables de la fédération du secteur de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique de la wilaya de Béjaïa, affiliée au SNAPAP, lui-même adhérent à la confédération générale autonome des travailleurs algériens (CGATA), expriment «tout le bien» qu’ils pensent des responsables des résidences de l’université Abderrahmane Mira de Béjaïa. Ils reprochent à ces derniers «une gestion catastrophique, l’absence de dialogue serein, le non-respect des lois, des statuts et des conventions internationales, les confusions dans les données, les suspensions des cadres syndicaux illégalement, les affectations abusives et la gestion des carrières dans l’impasse», ceci en plus de dénoncer le «flou et l’ingérence du recteur de l’université dans les affaires du syndicat.» Les rédacteurs de la déclaration dénoncent, encore une fois et avec force ce qu’ils appellent «les agissements et les manœuvres déstabilisatrices adoptés par un relais défaillant, en perspective d’une nouvelle reconfiguration leur garantissant toujours le statut de zaïm, pour exercer leur influence et pour satisfaire leurs intérêts personnels, au détriment de ceux de la communauté.» Les syndicalistes mettent également cette déclaration à profit, pour «tirer la sonnette d’alarme» et interpeller les autorités compétentes afin qu’elles interviennent «dans la cadre réglementaire pour mettre fin à ces dépassements et à ces dérives graves». Comme ils exigent la prise en charge sérieuse des «points de revendications, tels que le rétablissement de tous les droits des suspendus et des personnels affectés abusivement, l’arrêt des intimidations, la situation du parc de logements, le respect des textes sur le quota destiné aux travailleurs et l’intégration de tous les contractuels.» Enfin et en attendant la tenue de son conseil national prévu dans les tout prochains jours, la fédération de wilaya du secteur de l’enseignement supérieur, tout en lançant un appel aux adhérents du SNAPAP de rester mobilisés et vigilants, exige la désignation d’une commission d’enquête ministérielle avec l’implication du SNAPAP.

B Mouhoub.