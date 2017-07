2 367 candidats à la session spéciale du Bac à Bouira

Par DDK | Il ya 1 heure | 80 lecture(s)

C’est aujourd’hui que commenceront les épreuves de la session spéciale du baccalauréat réservée aux candidats absents ou exclus pour cause de retard en juin. Dans la wilaya de Bouira, l’épreuve concerne 2 367 candidats, dont 279 scolarisés et 2 088 libres, selon la direction de l’éducation. Cette dernière indique également que les épreuves vont se dérouler au niveau de neuf centres d’examens, tous sis au chef-lieu de wilaya. S’agissant de l’encadrement, la DE fait savoir que pas moins de 832 personnes, dont 628 enseignants chargés de la surveillance, sont réquisitionnées pour ces épreuves qui concernent toutes les filières. Toujours selon les services de la direction de l’éducation, le même planning des examens de la première session sera reconduit lors de cette session spéciale. L’on apprend par ailleurs que le transport et la restauration seront assurés aux candidats scolarisés.

D. M.