1 166 candidats à la session spéciale du BAC à Béjaïa

Dans la wilaya de Béjaïa, 2 166 candidats, dont 843 filles, sont concernés par la deuxième session de l’examen du Baccalauréat 2017, indique la direction locale de l’éducation. «Les 2 166 candidats (1 915 candidats libres et 251 scolarisés) sont répartis sur six centres d’examen et encadrés par 753 encadreurs», précise la même source. «Dès l’annonce de la tenue de la deuxième session, toutes les conditions, aussi bien matérielles qu’humaines, étaient réunies pour le bon déroulement de cet examen »indique-t-on encore. Il est à signaler que le centre d’examen de la maison d’arrêt d’Oued Ghir est annulé par décision du ministère de la Justice et garde des sceaux.

