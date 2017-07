Neuf départs d’incendies en 48 heures

Par DDK | Il ya 1 heure | 109 lecture(s)

Pas moins de neuf départs d’incendies ont été enregistrés en l’espace de deux jours dans la wilaya de Bouira, a-t-on appris, hier, auprès de la direction de la Protection civile de la wilaya de Bouira. Selon la même source, ces feux de forêts ont été signalés, durant les journées d’hier et d’avant-hier, au niveau des communes de Sour El-Ghozlane, Dechmia, Boukram, El-Mokrani, Ouled Rached et Aïn-Turk et ont nécessité l’intervention de cinq brigades de la Protection civile, appuyées par des unités des gardes forestiers. Ces incendies ont été vite maîtrisés, mais ils ont, néanmoins, causé la destruction d’au moins 5 hectares d’arbres forestiers. La direction de la Protection civile affirme que tous les moyens humains et matériels sont toujours mobilisés, dans le cadre de la colonne mobile de la wilaya, pour soustraire à tout risque d’incendie, particulièrement au cours de cette vague de chaleur que traverse la région.

O. K.