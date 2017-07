Djebbar prend option pour l’autre élection de l’UGCAA

Par DDK | Il ya 1 heure | 116 lecture(s)

Les grossistes de la wilaya de Tizi-Ouzou ont, avant-hier soir, à l’unanimité, renouvelé leur confiance à M. Samir Djebbar, lors d’une assemblée générale élective, tenue à Tizi-Ouzou. Suite à des tiraillements internes qui ont vu certains «éléments se découvrir soudainement des affinités avec l’ancienne direction», éjectée pour rappel par l’ensemble des grossistes, et dans un souci de transparence, l’Union des grossistes de Tizi-Ouzou, composée de près de 90 membres, a provoqué donc avant-hier une assemblée élective, pour trancher le choix de celui qui la présidera. Ils étaient deux candidats au départ, à savoir M. Samir Djebbar qui se présentait à sa propre succession, et M. Yahi Kamel. Ce dernier, auquel on prête un revirement dans sa position puisqu’on lui reproche un rapprochement de l’ancienne direction éjectée, a fini par se retirer à la dernière minute «face au plébiscite et au soutien unanime de tous les grossistes au candidat Samir Djebbar», commente un grossiste. Il faut savoir en outre que le vote a été fait à mains levées (avec 89 voix pour le candidat Djebbar) bien qu’il fût dans un premier temps prévu à bulletins secrets. Il faut savoir cependant que les enjeux de cette élection dépassent le cadre de l’élection du président pour cette Union des grossistes. En effet, le gagnant tient sans doute ainsi une belle longueur d’avance dans la future course à celui qui dirigera la représentation locale de l’UGCAA, dont l’assemblée élective se tiendra après-demain, au théâtre communal Kateb Yacine. En effet, il sera sans doute difficile à un autre candidat qui n’a pas les faveurs de la corporation à laquelle il appartient d’aspirer à chapeauter l’UGCAA locale, sachant que ce sont les mêmes candidats qui s’étaient déclarés pour la présidence de l’Union des grossistes qui se présentent également pour la présidence locale de l’UGCAA. Pour rappel, la première assemblée a tourné court à cause d’une tentative de forcing qu’on avait alors attribuée au même clan qui s’est rallié à l’ancienne direction, rejetée et éjectée par la base, mais qui ne désespère pas de revenir aux commandes sous une autre forme, elle qui semble depuis toujours jouir du soutien d’Alger. En effet, après son éjection de la direction de l’UGCAA de Tizi-Ouzou, M. Abba s’est, dit-on, retrouvé… conseillé du secrétaire général de l’UGCAA. Et c’est ce dernier qui sponsoriserait la candidature du concurrent de Samir Djebbar qui lui est porté par les commerçants, en témoigne d’ailleurs sa réélection pour un nouveau mandat à la tête de l’Union des grossistes.

M. M.