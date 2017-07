Tizi-Ouzou la plus dévastée !

Par DDK | Il ya 45 minutes | 92 lecture(s)

Selon la direction générale des forêts (DGF), plus de 1 500 hectares ont été ravagés par les flammes, en une semaine, dans plusieurs wilayas du pays.

«Durant la période allant du 6 au 12 juillet, les feux ont parcouru 372 hectares de forêts, 594 hectares de maquis et 535 hectares de broussailles, soit une moyenne de 46 foyers par jour et une superficie de 470 hectares par foyer», a fait savoir le bilan rendu public, jeudi, par la DGF. Cette dernière à tenu à souligner également, que depuis le 1er juin jusqu’au 12 juillet, «il a été enregistré 550 foyers ayant parcouru une superficie totale de 2 580 hectares», précisant que les wilayas les plus touchées par ces feux de forêts sont Béjaïa, Tizi-Ouzou, Sétif, Médéa, Skikda. De son côté, la direction générale de la Protection civile a fait état de 378 hectares de forêts qui ont été parcourus par 31 incendies à travers le territoire national, durant la journée du 11 juillet passé. Ces drames ont engendré la perte de 6 714 arbres fruitiers, 3 110 bottes et 43 palmeraies, selon un bilan partiel des mêmes services, rendu public jeudi dernier. Dans une déclaration à l’APS, le sous-directeur chargé des statistiques et de l'information, le Colonel Achour Farouk, a précisé que sur les 378 hectares (ha) de forêts partis en fumée, 163,5 ont été ravagés dans la wilaya de Médéa, suivie de celle de Tizi-Ouzou avec 113 ha perdus. S’agissant des pertes en arbres fruitiers, «la wilaya de Tizi-Ouzou vient en tête avec 3 620 arbres dévastés, suivie de celle de Skikda avec 1 946 arbres perdus», a-t-il dit. Par ailleurs, le même responsable a indiqué que 19 incendies ont affecté 110,5 ha de maquis et 132 ha de broussailles, tandis que les pertes en récoltes ont concerné 129 ha de blé et quatre autres d'orge. Il a mis en exergue, dans ce contexte, l’importance de la prévention pour mettre un terme à ces drames qui représentent un vrai danger sur le patrimoine forestier. En effet, il met en avant les actions de désherbage et l’ouverture des pistes au niveau des sites concernés «afin de faciliter les opérations d'intervention des éléments de la Protection civile en cas d'incendies», appelant les citoyens à adopter des comportements civiques.

Samira Saïdj