«L’auteur est un pyromane récidiviste identifié»

Par DDK | Il ya 45 minutes | 82 lecture(s)

Durant la journée du mercredi au jeudi, 31 départs de feux ont été recensés, dont neuf très importants, apprend-on auprès de la cellule de communication de la Protection civile. Celui de la localité d’Ath Youcef, dans la commune d’El-Kseur, a mobilisé à lui seul des éléments des secteurs d’El-Kseur, Adekar, de l’unité principale de Béjaïa et de la colonne mobile. Ces derniers étaient appuyés par les renforts de la conservation des forêts, des camions de ravitaillement d’eau de la mairie d’El Kseur et plusieurs riverains volontaires pour venir à bout de ce sinistre. Le wali y a effectué une visite nocturne inopinée, pour s’enquérir de la situation. Ce dernier a fait savoir, jeudi, que cet incendie est d’origine criminelle. «Nous avons évité dans la nuit de mercredi à jeudi une catastrophe au village Ath Youcef, à El-Kseur, en voyant les flammes s’approcher dangereusement des habitations. Cet incendie est d’origine criminelle, l’auteur est un pyromane récidiviste de la région. Il avait déjà été arrêté dans le passé pour un crime similaire, puis relâché. Malheureusement, il a encore récidivé», a déclaré le wali devant les élus de l’APW, réunis jeudi en session ordinaire. Un autre incendie, celui du lieu-dit El Kadous, à Ouzellaguen, a vu la participation de plusieurs intervenants pour le circonscrire. Les pompiers des secteurs de Seddouk, Akbou, de l’unité principale de Béjaïa, du dispositif spécial de la colonne mobile, ont été appuyés par les renforts de la conservation des forêts, des camions ravitailleurs d’eau de la mairie d’Ouzellaguen et des bus remplis de volontaires. Le chargé de communication de la Protection civile tiendra à souligner que «contrairement à ce qui a été dit ça et là, il n’y a pas eu de destruction d’habitations malgré le rapprochement de l’incendie de ces dernières. Les autres incendies importants, déclenchés à Adekar, Toudja, Fenaia Il Maten, Feraoun, Tibane, Tifra et Béni Mellikeche, ont ravagé 143 hectares de broussailles et de pins d’Alep ainsi que plus de 2 000 arbres fruitiers, dont des oliviers et des figuiers. Les autres feux, enregistrés à Béjaïa, Adekar, Tichy, Sidi Aïch, Tifra, Amizour, Taskriout, Aokas, Souk El Tenine, Ait Smail, El-Kseur, Kherrata et Oued Ghir, ont tous été maîtrisés à temps.

