Un jeudi rouge à Taghzout et Sour El-Ghozlane

Une superficie de plus de 5 hectares d’arbres forestiers et une autre de 10 hectares de broussaille et de buissons ont été ravagées, avant-hier, par un incendie qui s’est déclaré vers 10h au niveau de la forêt de Chaâbet Brahm, dans la commune de Taghzout au nord de la wilaya de Bouira. Selon un communiqué de la Protection civile de Bouira, pas moins de 40 sapeurs pompiers et quatre camions d’intervention avec une quantité dépassant 24 600 litres d’eau, ont été engagés pour maîtriser et encercler cet incendie, une heure après qu’il est déclaré. Les éléments de la Protection civile, appuyés par trois sections des gardes forestiers, ont lutté pendant plus de six heures pour arriver à maîtriser totalement les flammes et à protéger plusieurs maisons et exploitations agricoles qui étaient menacées par l’incendie. «Dès le début de l’intervention, nous avons essayé de protéger les maisons, les champs et les exploitations agricoles, situés à proximité du foyer d’incendie, par l’établissement d’un périmètre de sécurité aux alentours des propriétés des citoyens. L’incendie n’a entièrement été maîtrisé que vers 18h en raison de la grande chaleur et des rafales de vent qui favorisaient l’expansion du feu», lit-on dans le communiqué de la Protection civile, qui précisera que les services de la commune de Taghzout ainsi que ceux de l’ADE ont aussi participé à la maîtrise de l'incendie : «L’APC de Taghzout a dépêché sur place un camion-citerne d’une capacité de 6 000 litres et les services de l’ADE ont mis à notre disposition un autre camion-citerne avec plus de 12 000 litres. Cette parfaite coordination et disponibilité de différents services publics est le fruit du plan de wilaya et la colonne mobile pour la lutte contre les incendies», ajoutera-t-on. Toujours selon la Protection civile de Bouira, une superficie de 700 hectares d’arbres forestiers de la forêt de Chaâbat Brahm a été sauvée des flammes qui se sont déclarée, avant-hier, surtout que cette forêt est située à la lisière du parc national du Djurdjura (PND). À noter, enfin, qu’une enquête a été ouverte par les services de la gendarmerie nationale pour déterminer les causes de cet incendie. La piste criminelle n’est pas à écarter. Hier encore, la colonne mobile de la wilaya a été appelée en renfort, dans la commune de Sour El-Ghozlane, à la forêt de Chaâbat Belaid, où les pompiers et les gardes forestiers luttaient durant toute la nuit de jeudi pour maîtriser un feu qui a ravagé une superficie de plusieurs dizaines d’hectares d’arbres forestiers. Selon la conservation des forêts de Bouira, l’incendie a été maîtrisé en grande partie et un dispositif de surveillance a été mis en place, afin d’éviter toute reprise des flammes.

Oussama Khitouche