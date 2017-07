Appel aux assemblées et à la vigilance !

Par DDK | Il ya 44 minutes | 86 lecture(s)

Le Rassemblement Pour la Kabylie (RPK) suit avec la plus grande inquiétude l’évolution des incendies en Kabylie. Alors qu’on est seulement au milieu de l’été, des morts sont enregistrés, des maisons sont détruites et des milliers d’hectares de forêts sont ravagés par le feu. Malgré la détermination et le courage des sapeurs pompiers, malgré l’implication des citoyens qui ont prêté main forte dans les actions de secours, la situation tend dangereusement à échapper à tout contrôle et ce principalement à cause d’une politique de prévention inadaptée des pouvoirs publics. Les plans orsec engagés ont rapidement montré leurs limites faute de moyens, mais aussi en raison d’une carence flagrante dans le management des catastrophes naturelles, notamment dans l’aspect communicationnel. Aujourd’hui, les citoyens se sentent abandonnés à la fatalité des flammes, nourrissant ainsi toutes les spéculations. Tout en réclamant à l’État de décréter l’état de catastrophe naturelle en Kabylie, le RPK demande, dans ces circonstances exceptionnelles, la convocation de sessions extraordinaires de toutes les assemblées (APC et APW) en Kabylie pour : L’implication des élus et des acteurs de la société civile pour chercher toutes les voies et moyens pour faire face à la situation. La démarche sectorielle et intercommunale doit être privilégiée. - Développer une stratégie de lutte contre les incendies qui impliquerait les comités de villages et les bénévoles -Publication d’arrêtés municipaux interdisant toute incinération des déchets à ciel ouvert - Mettre sous surveillance tous les endroits sensibles, notamment ceux limitrophes des grandes forêts et accessibles aux touristes - Associer les entreprises publiques et privées pour l’ouverture de pistes de contre-feu autour des villages -Mise en place de cellules de communication pour informer les citoyens de l’évolution de la situation - Engager une vaste opération de sensibilisation pour la prévention et la lutte contre les incendies - Préparer de manière urgente les moyens sanitaires pour faire face à des besoins spécifiques en matière médicale - Par le constat que les incendies soient allumés dans plusieurs endroits de la région et au même moment- ce qui n’exclut donc pas le caractère criminel de ces actions- commande d’engager une commission d’enquête pour faire toute la lumière sur l’origine et les responsables de cette catastrophe.

Kabylie, le 13/07/2017

P/ le Rassemblement Pour la Kabylie

Le coordinateur Hamou Boumedine